Danni per il maltempo in Friuli Venezia Giulia, arrivano i ristori: 74,5 milioni per quasi 11mila beneficiari

TRIESTE - «Via libera al primo decreto di concessione dei ristori per i danni subiti al patrimonio edilizio abitativo a seguito dagli eventi meteorologici verificatisi dal 13 luglio al 6 agosto 2023, che individua 10.776 beneficiari privati per un valore complessivo di risorse assegnate di oltre 74,5 milioni». Lo annunciano il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e gli assessori regionali alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, e alle Infrastrutture, Cristina Amirante.

«In base a quanto previsto con delibera giuntale di fine dicembre - spiegano - il ristoro concesso coprirà il 45% delle voci di spesa ammissibili ovvero gli elementi strutturali e le finiture interne ed esterne della copertura e i serramenti, oltre che le prestazioni tecniche e l'attività di supporto all'inserimento delle istanze.

Le istanze complessivamente pervenute per danni a fabbricati sono state 16.379; escludendo archiviazioni e rinunce - informa la Regione - ci sono oltre 4mila domande che necessitano di un esame puntuale prima di poter essere inserite nei prossimi provvedimenti di concessione, archiviazione o rigetto. I beneficiari del contributo riceveranno una comunicazione via mail e avranno un anno di tempo per eseguire i lavori e