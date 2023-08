Ristori maltempo, arrivano i primi soldi dal governo. Deliberato lo stato di emergenza

Dal governo al Friuli Venezia Giulia un primo contributo per far fronte ai danni delle tre ondate di maltempo abbattutesi tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Ieri, lunedì 28 agosto, il Consiglio dei ministri, deliberando lo stato di emergenza per 12 mesi, ha assegnato alla regione un primo contributo di 7,75 milioni di euro. «Ringrazio il Governo per aver deliberato lo stato di emergenza per la nostra regione a seguito dell'ondata di maltempo verificatasi tra metà luglio e inizio agosto, nonché per il primo stanziamento ricevuto per fare fronte ai danni subiti. il governatore Massimiliano Fedriga in merito alla risposta dell'esecutivo sulle recenti calamità atmosferiche che hanno interessato il Friuli Venezia Giulia.

Il ministro Ciriani

«Il governo durante il Consiglio dei ministri di ieri ha deliberato lo stato d'emergenza per l'eccezionale ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo anche stanziato i primi fondi per i danni causati. Un primo passo fatto per rispondere alle esigenze dei territori e alle richieste arrivate dall'ascolto di sindaci e amministratori locali. L'esecutivo Meloni continuerà a monitorare con attenzione la situazione e sarà sempre pronto a lavorare per il bene dell'Italia e del Friuli Venezia Giulia». Lo scrive Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento, su Facebook.