Risse e liti a Trieste, in 48 ore tre episodi: quattro feriti e altrettanti denunciati

TRIESTE - Almeno quattro uomini feriti, altrettanti denunciati, alcune persone in fuga e altre le cui posizioni sono al vaglio delle forze dell'ordine. È il bilancio di due risse e una lite avvenute nell'arco di un paio di giorni a Trieste e nelle quali sono rimasti coinvolti numerosi migranti. L'ultima è di questa mattina intorno alle 10.30 in piazza Libertà.

Cosa è successo

Davanti alla Stazione ferroviaria, dove solitamente stazionano decine di migranti, due persone hanno aggredito un giovane di cittadinanza afgana colpendolo con una bottiglia rotta, causandogli lesioni alla testa.

Rissa nella notte

Nella tarda serata di ieri, invece, attorno alle 23.30, in via Madonnina due giovani si sono affrontati brandendo utensili da cantiere edilizio. Uno dei due è rimasto ferito, sembra in modo non grave, ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono accorsi Carabinieri e Polizia, oltre al personale medico del 118. Una terza rissa si è verificata la sera di venerdì, in piazza Garibaldi, tra cinque persone, cittadini di nazionalità afghana e pakistana. In questo caso una persona è rimasta ferita, ed è stata trasportata all'ospedale di Cattinara. All'arrivo di Carabinieri e Polizia locale, le altre quattro persone sono fuggite ma sono state rintracciate poco più tardi e denunciate.