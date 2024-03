Trieste. Prova a strangolare il negoziante dopo la rapina: 31enne in manette

TRIESTE - I Carabinieri di Barcola hanno tratto in arresto in flagranza un 31enne italiano accusato di rapina ai danni di un esercente cinese. L’episodio è avvenuto in Via del Coroneo in piena mattina, dove una pattuglia dei Carabinieri in transito è stata avvicinata da alcuni passanti che segnalavano una rapina in atto presso un negozio di articoli da regalo. Rapidamente intervenuti, i militari hanno immobilizzato, traendo successivamente in arresto l'uomo che stava aggredendo il proprietario del negozio stringendolo con una presa al collo per soffocarlo.

Gli accertamenti svolti hanno permesso di capire come poco prima l’esercente avesse notato l’uomo prelevare dagli appositi contenitori della merce per poi riporla all’interno del proprio zaino. Alla richiesta di restituzione della merce, il 31enne ha cercato di allontanarsi, aggredendo l’esercente che aveva tentato di fermarlo. All’interno dello zaino i militari, oltre a recuperare la merce rubata, ossia un caricabatterie e un cavo usb, hanno trovato anche un taglierino e due cacciaviti.

La vittima prontamente soccorsa non ha riportato alcuna lesione, ma solo un grosso shock per quanto subito. Il 31 enne si trova al carcere del Coroneo.