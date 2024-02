Punta il taglierino contro la commessa e rapina il negozio di alimentari: tanta paura e 100 euro di bottino

TREVIGNANO - Entra in negozio, punta il taglierino contro la commessa e svuota la cassa. Tanta paura e commessa sotto choc. Verso le 17.30 di oggi, 8 febbraio, in un negozio di alimentari di Piazza Dante a Trevignano (Treviso) un uomo con il volto coperto da un berretto ha minacciato con un taglierino la commessa 50enne facendosi consegnare il denaro in cassa, circa 100 euro, dileguandosi poi a piedi per le vie circostanti. Ricerche e accertamenti in corso dei carabinieri.