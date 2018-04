Pericolo caduta massi: strada Costiera chiusa per quattro ore

di E.B.

TRIESTE - Per consentire a Geoprotection S.r.l., impresa appaltatrice dei lavori urgenti per l’eliminazione del pericolo dil’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni di chiodatura e posa della rete metallica sulla parete sovrastante la Galleria Naturale, Friuli Venezia Giulia Strade comunica che domani, venerdì 27 aprile nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 13 la Strada Costiera SR 14 sarà interdetta al traffico veicolare in entrambe le direzioni di marcia, che potranno andare fino alla località Filtri di Santa Croce, se provenienti dal Bivio di Miramare o fino alla località Galleria Naturale, arrivando da Sistiana. L’orario di riapertura della Strada Costiera potrà subire variazioni in funzione della possibile conclusione anticipata delle lavorazioni.