Perde il controllo dell'auto e si cappotta con quattro persone a bordo

TRIESTE - Incidente stradale sul raccordo autostradale dopo la galleria di Fernetti in direzione Lisert. Un'autovettura, per cause in corso di accertamento, si è cappottata con quattro persone a bordo uscite autonomamente, due delle quali sono state trasportate all'ospedale dal personale sanitario. Sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina e la partenza "Polisoccorso" per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area. Sul posto la Polizia stradale, i Carabinieri e personale dell'Anas.