Muggia. 60mila euro da investire grazie alla tassa di soggiorno: imposta introdotta per la prima volta lo scorso anno

MUGGIA (TRIESTE) - La tassa di soggiorno, introdotta a Muggia per la prima volta dall'attuale amministrazione nel 2023, registra introiti per quasi 61 mila euro (dal 15 luglio al 15 ottobre), che saranno investiti sul territorio, secondo le linee che saranno decise in un prossimo confronto con le categorie interessate, Federalberghi in primis. Lo rende noto il Comune di Muggia in una nota. La tassa ha permesso, si precisa, per la prima volta a Muggia, di poter contare su una panoramica completa dei turisti che si fermano in città, rilevando il numero dei pernottamenti medi, la tipologia di struttura ricettiva scelta e il numero delle stesse strutture operative. Per il 2024 la previsione di incasso è di un aumento, considerando che la tassa verrà applicata dal 15 marzo al 15 ottobre.

Riguardo al 2023, gli ospiti sono stati 13.539 per 38.775 pernottamenti complessivi. I pernottamenti per tipologia di struttura descrivono una situazione favorevole alle strutture alberghiere: il 39,81% dei pernottamenti si trascorrono negli alberghi.