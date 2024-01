Trieste. Minacce di morte all'ex compagna, arrestato uno stalker 30enne

TRIESTE - Non voleva rassegnarsi alla fine della relazione con la compagna, ormai ex: era stata lei, il mese scorso, a interrompere la loro storia.

Dal momento in cui lei ha detto basta, però, sono iniziate le persecuzioni, sempre più incalzanti. L’incubo della donna triestina finita in balia di un uomo che le aveva reso una vita d’inferno, si è concluso positivamente con l’intervento dei Carabinieri di Muggia che hanno bloccato per stalking un 30enne, a seguito di una richiesta d’aiuto al 112 da parte della vittima. I militari, prontamente intervenuti presso l’abitazione della vittima hanno fermato l’uomo, già in passato destinatario di interventi che lo avevano fatto allontanare dall’abitazione dell’ex compagna.

La vicenda che ha messo ansia e paura alla vittima, madre di una bambina, era iniziata qualche anno fa, quando l’uomo e la donna decisero di andare a vivere insieme. La relazione tra i due si è presentata da subito difficile. L’uomo, anche sotto l’effetto di sostanze, alzava spesso la voce nei confronti della donna la quale, pur tentando di resistere alle vessazioni del compagno e riuscendo la maggior parte delle volte ad arginare tali episodi, era entrata in uno stato di timore perenne, facendola entrare in uso stato di profonda angoscia. Ma non si era rassegnata ed il mese scorso ha trovato il coraggio di interrompere la loro storia e lo ha mandato via di casa. Da quel momento, i comportamenti dell’arrestato verso l’ex compagna sono stati tentativi di approccio sempre decisamente respinti, offese dal tono intimidatorio, nei quali non sono mancate minacce di morte. Poi, l’epilogo della vicenda con l’intervento dei Carabinieri, allertati dalla donna costretta a rivolgersi alle forze dell’ordine in quanto spaventata per la presenza dell’uomo che chiedeva di entrare in casa in un ennesimo tentativo di avvicinarla. Il 30enne si trova ora al carcere del Coroneo.