Migranti: rintracci aumentati del 50%, 210 gli stranieri espulsi

TRIESTE -« I rintracci di migranti sono aumentati di almeno il 50%" nel 2019 rispetto al 2018: negli ultimi 12 mesi la Polizia di Frontiera ha rintracciato circa 4 mila persone, a cui se ne aggiungono altre 1.300 che si sono presentate spontaneamente negli uffici della Questura per le pratiche amministrative e la richiesta di protezione». Lo ha affermato il Questore di Trieste, Giuseppe Petronzi, durante la conferenza stampa di fine anno, oggi nel capoluogo giuliano. A Trieste sono giunti per lo più cittadini pachistani ("circa il 60% del totale") afghani, iracheni, siriani e bengalesi. Per quanto riguarda le espulsioni, ha precisato Petronzi, sono stati 210 gli stranieri irregolari espulsi dal territorio nazionale, «una decina in più rispetto al 2018».

