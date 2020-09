Marijuana e oltre 6mila euro in contanti: spacciatore in manette

TRIESTE - Continua l’attività di controllo della Polizia Locale nella zona di Strada di Guardiella dove, qualche giorno fa, un uomo, di 53 anni era stato arrestato perché sorpreso con numerosi dosi di cocaina. Ieri, 10 settembre, la Polizia locale, ha arrestato nel rione di San Giovanni il 50 enne triestino G.P. per Il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo era destinatario di un decreto di perquisizione da parte della Procura della Repubblica, in quanto già indagato nel filone d'indagine che recentemente ha portato all'arresto di Pironti Paolo e Terpin Duilio.



Gli investigatori della Polizia locale hanno trovato e sequestrato a casa dell’uomo oltre 300 grammi di marijuana, nascosti in varie parti dell'abitazione, in parte già suddivisa in bustine a chiusura ermetica e destinate con molta probabilità a consumatori triestini; non solo, nascosti all’interno di un barattolo di plastica, gli operatori hanno recuperato anche 6.800 euro, ritenuti proventi dell'illecita attività di spaccio.

