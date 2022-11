Ladro forza un garage e scappa in moto ma resta senza benzina: arrestato dopo 11 anni

TRIESTE - Un uomo di 40 anni, di nazionalità romena, è stato arrestato dai Carabinieri di Basovizza: deve scontare cinque mesi di reclusione per tentato furto aggravato. I fatti risalgono a ben 11 anni fa quando la sfrenata passione delle due ruote lo aveva portato a commettere una innocente e puerile disattenzione. Infatti, forzato il basculante del garage mentre i suoi complici salivano a bordo della fiammante auto sportiva dandosi alla fuga, lui era salito in sella a una moto da strada e così, a cavalcioni, aveva provato a metterla in moto per seguire i suoi complici. Ma la due ruote era senza benzina e così era stato costretto a fuggire a gambe levate. Nel garage però erano rimaste innumerevoli tracce della loro razzia, grazie alle quali la banda era stata identificata e mandata a processo. A distanza di 11 anni dalla condanna del Tribunale di Venezia, però, i militari hanno rintracciato il 40enne durante un controllo di retrovalico. L’uomo viaggiava a bordo di un pullman. La sua corsa è così finita al carcere del Coroneo, a bordo però di una fiammante gazzella dell’Arma.