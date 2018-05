Investito da un semi rimorchio: migrante trovato in gravi condizioni

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - L'ipotesi al momento è che sia stato investito accidentalmente da un semi rimorchio: un migrante è stato trovato a terra in stato di semi incoscienza con- nella giornata di ieri martedì 1 maggio - al Molo Sesto dello scalo giuliano, nelle vicinanze di una nave ormeggiata e impegnata nelle operazioni di scarico. Non si conosce la sua identità ma è verosimile che si fosse imbarcato clandestinamente sulla nave. A scoprire il corpo dell'uomo - di età compresa tra il 20 e i 30 anni - in gravi condizioni è stato ieri pomeriggio il personale dell'area: è stato dunque trasportato all'ospedale di Cattinara dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata. Sull'accaduto sta indagando la Polizia marittima.