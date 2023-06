Incidente, scontro tra camion e scooter: gravissimi due ragazzi

SAN CANZIAN D'ISONZO - Un ragazzo e una ragazza sono stati soccorsi dal personale medico infermieristico per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di San Canzian d'Isonzo, indicativamente lungo la viabilità che da San Canzian d'Isonzo porta in via a Dobbia. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Monfalcone, si sono scontrati uno scooter e un camion. I due ragazzi che viaggiano sullo scooter sono rimasti feriti. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è stato inviato l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Monfalcone, l'equipaggio dell'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso.

Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico i due giovani: per la ragazza è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso; per il ragazzo è stato disposto il trasporto all'ospedale di Cattinara con l'ambulanza con l'equipe dell'automedica a bordo in codice rosso.