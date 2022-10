Incidente frontale tra auto a Barcola, gravi tre giovani

BARCOLA (TRIESTE) - Terribile incidente frontale tra auto, gravissi tre giovani. L'impatto violentissimo alle 2 di oggi, 22 ottobre, in via Miramare a Barcola davanti al negozio Pane Quotidiano. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, i ragazzi viaggiavano su due vetture che si sono scontrate frontalmente. Dopo l'allarme, gli infermieri della centrale Sores struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato tempestivamente sul posto l'equipaggio di due ambulanze arrivate da Trieste che hanno soccorso i feriti e li hanno trasportati in ospedale con ferite di media entità. Arrivati sul posto anche i Vigili del fuoco.