Incidente a Dignano, un'auto finisce contro un camion. Miracolato l'autista

DIGNANO (TRIESTE) - Violento incidente tra auto e camion lungo la Regionale 464 all'altezza della rotatoria. L'impatto poco prima della mezzanotte di ieri, 21 ottobre . Immediata la chiamata ai soccorsi e, vista la dinamica, gli infermieri della Sores hanno allertato l'elisoccorso e inviato sul posto un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli. Il conducente dell'auto diversamente da quanto si ipotizzava in seguito alla violenza dello scontro, ha riportato fortunatamente solo delle ferite non gravi. Illeso invece il camionista. Non è stato quindi reso necessario l'arrivo dell'eliambulanza e sul posto sono invece intervenuti i vigili del fuoco.