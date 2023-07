Incendio nella notte a Trieste: fiamme nel palazzo, sette in ospedale per ustioni e intossicazione

TRIESTE - Incendio in un condominio nella notte di lunedì 31 luglio, intorno all'una e mezza, in via della Guardia a Trieste: sette persone sono finite in ospedale per intossicazioni e ustioni. .

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'automedica proveniente da Trieste, un'ambulanza Als (con infermiere a bordo), tre ambulanze Bls (Basic Life support) e l'elisoccorso.