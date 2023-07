Incendio in una palazzina in via della Guardia, sette persone in ospedale

TRIESTE - Intorno all'una e trenta di questa notte, 31 luglio, i Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, l'autoscala, il funzionario di guardia e un ulteriore mezzo d'appoggio in Via della Guardia a Trieste dove era stato segnalato l’incendio di un appartamento in uno stabile di 5 piani fuori terra.

Giunti sul posto i pompieri hanno trovato parecchi residenti che avevano già abbandonato lo stabile e, mentre una squadra localizzava e spegneva in breve tempo l’incendio che si trovava in un vano attiguo al sottoscala condominiale, una seconda squadra provvedeva a verificare che nel condominio non vi fosse più nessuno trovando all’interno di un alloggio ancora una persona che è stata accompagnata all’esterno dello stabile facendole indossare un apposito “cappuccio di evacuazione” che collegato alla bombola dell’autorespiratore del soccorritore gli ha permesso di raggiungere l’esterno dello stabile senza respirare i prodotti della combustione. Una dozzina le persone visitate sul posto dai sanitari 7 delle quali sono state trasportate presso gli ospedali cittadini a causa del fumo inalato. Una volta spento l’incendio e terminati i soccorsi i Vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza di tutto lo stabile areando tutti i locali ed eseguendo verifiche strumentali per verificare che negli alloggi e nelle parti comuni del condominio non vi fossero residui di pericolosi fumi prodotti dalla combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio. Sul posto, per quanto di competenza, forze dell’ordine.