In viaggio con i genitori ma doveva essere in galera: arrestata

TRIESTE - La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso nel 2011 dal Tribunale dei Minorenni di Venezia nei confronti una cittadina italiana nata a San Vito al Tagliamento. La donna viaggiava a bordo di un’autovettura con i genitori, cittadini macedoni, ed erano diretti nella Bergamasca, dove risiedono. I tre sono stati fermati e identificati da personale della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Duino Aurisina nell’area di servizio di Duino Nord, lungo il raccordo autostradale in direzione Venezia. Dagli accertamenti effettuati in banca dati è emerso questo rintraccio dovendo la donna espiare la pena di 11 mesi e 26 giorni di reclusione per un furto accaduto a Rovigo nel 2009.