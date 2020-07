Furto di medicinali e materiale sanitario: nei guai un 24enne

TRIESTE - Questa notte la Polizia di Stato ha denunciato per furto aggravato un ventiquattrenne già noto alle forze dell’ordine. E’ stato trovato nei pressi dell’Ospedale Maggiore con addosso diversi medicinali e materiale sanitario da poco trafugato in un reparto. Denunciato nelle prime ore di ieri anche un altro ragazzo di 21 anni, anch’egli noto alle forze dell’ordine e sempre per furto aggravato. Ha rubato un’autovettura in viale Gessi, l’ha abbandonata dopo un incidente contro alcuni scooter parcheggiati regolarmente all’angolo fra le vicine vie Belpoggio e Franca. Sul posto personale della Squadra Volante della Questura allertato dalle segnalazioni arrivate tramite il 112 da parte di alcuni residenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA