Si presenta all'autogrill per incassare la vincita del "gratta e vinci" rubato, incastrato il ladro

TRIESTE - Armato di piccone aveva infranto la porta secondaria dell'autogrill, fiondandosi all'interno.

Sottratti in tutto 2mila euro del fondo cass, stecche di sigaretta e un rotolo di gratta e vinci. In mezzo ai biglietti però anche quello fortunat che gli fa commettere un grave errore. Infatti, la gioia di avere tra le mani il biglietto della fortuna, quello con la vincita sicura, lo porta a presentarsi per l’incasso della somma vinta. Lì rimane immortalato il suo viso nei sistemi di videosorveglianza. Con una condanna sulle spalle, il ladro riesce a guadagnare la fuga e far perdere le tracce di sè.

Rintracciato e arrestato

Per poco però perché gli agenti della Radiomobile di Aurisina lo rintracciano di nuovo all’interno dell’autogrill sul raccordo autostradale a Duino. Stavolta niente gratta e vinci da “grattare”, ma solo una pausa caffè. I militari della Radiomobile scoprono che su di lui pende un mandato di cattura emesso dalla Procura di Caltanisetta. Il 33enne romeno deve scontare 4 anni e 3 mesi di reclusione per una serie di colpi messi a segno in vari autogrill nella provincia di Enna nel 2013. La pattuglia della Radiomobile di Aurisina, dopo aver espletato le formalità di rito inerenti l’arresto, lo ha condotto presso il locale carcere del Coroneo.