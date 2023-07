Ruba gratta e vinci, sigarette e soldi da un'osteria di Paese, ladro di 27 anni identificato grazie all'aiuto della titolare

PAESE (TREVISO) - Ruba in un'osteria, fermato un 27enne trevigiano. Nella notte tra il 6 e il 7 giugno, l'uomo si è introdotto dopo aver rotto un infisso nell'attività e ha rubato numerosi pacchetti di sigarette, gratta e vinci, accendini e il fondo casse con alcune decine di euro in contanti. I Carabinieri di Treviso, proprio grazie alla collaborazione della vittima, la titolare dell'esercizio di ristorazione a Paese, sono riusciti a risalire al colpevole identificandolo anche grazie alle riprese dei sistemi di videosorveglianza vicini. I militari hanno perquisito la casa del 27enne trovandovi quasi la totalità della refurtiva dal valore di mille euro circa. Il tutto è stato recuperato e restituito alla proprietaria. Il giovane è stato denunciato e le indagini dei Carabinieri stanno proseguendo per comprendere se ha compiuto in passato altri furti simili ai danni di esercizi pubblici del trevigiano.