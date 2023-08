Vacanze in Friuli, l'iniziativa di Arpa: un servizio per conoscere meteo e condizioni ambientali dallo smartphone inquadrando un QR Code

Consultare le informazioni su meteo e condizioni ambientali dallo smartphone in modo facile e immediato, semplicemente inquadrando un QR Code. A renderlo possibile è "Connetti la tua vacanza", servizio sperimentale proposto da Arpa FVG in collaborazione con PromoTurismoFVG per diffondere in modo capillare le informazioni ambientali a turisti e residenti.

In questi giorni sono state distribuite nelle strutture ricettive della fascia costiera regionale e negli infopoint di PromoTurismoFVG delle località interessate ben 10.000 cartoline e 1.000 locandine che riportano i QR Code dedicati alle previsioni meteo e alla qualità delle acque di balneazione.

«La divulgazione dei dati ambientali alla popolazione è uno degli elementi cardine della mission dell'Agenzia - commenta Anna Lutman, direttore di Arpa Fvg - ed è importante identificare e portare avanti sempre nuove modalità per farlo.

Dopo questo primo test rivolto agli ospiti e agli operatori turistici del litorale costiero, il servizio "Connetti la tua vacanza" verrà potenziato in autunno con nuove tematiche e nuovi target di riferimento. La finalità è quella di dare a tutti gli operatori turistici del territorio regionale la possibilità di scaricare i QR Code di interesse dal sito web di Arpa FVG ed utilizzarli all'interno delle proprie strutture per fornire agli utenti e ai turisti informazioni sempre aggiornate.