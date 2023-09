Pizzicato con ovuli di marijuana addosso, in casa altra droga pronta per la vendita: giovane denunciato

TRIESTE - Quell'odore persistente di stupefacenti che ancora circolava nell'aria non ha convinto gli agenti di Polizia e i due giovani, sorpresi al parco di via Orlandini a scambiarsi ovuli con marijuana e una dose di hashish, poi sequestrati, sono stati accompagnati nella caserma di via Revoltella. Durante la perquisizione personale uno dei due, è stato trovato in possesso di ulteriori ovuli di marijuana, in tutto 10 grammi. Il sospetto fondato che il giovane custodisse altro stupefacente nella sua abitazione ha fatto scattare la perquisizione domiciliare autorizzata dal pubblico ministero di turno, durante la quale, sono stati trovati 100 grammi di marijuana in gran parte già preparati in dosi pronte per la cessione e materiale per il loro confezionamento. Il ragazzo, incensurato, è stato perciò denunciato a piede libero per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e cessione di sostanza stupefacente a minore.