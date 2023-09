Angel Martinez Quiroz, 68 anni, che nella lista dei ricercati dall'Interpol figura come uno dei più pericolosi boss della droga al mondo. Arrestato in una operazione della Dda coordinata dalla Procura di Trieste nel 2022, tra poche ore sarà di nuovo libero per scadenza dei termini di custodia nel carcere di Bogotà. La magistratura di Trieste però, in una nota del procuratore Antonio De Nicolo, precisa di aver chiesto più volte l'estradizione di "Angel" per il tramite del ministro dell'Interno senza però ricevere risposta dalle autorità giudiziarie colombiane. E quindi la decorrenza del termine di custodia non sarebbe dipesa da un errore imputabile alla Procura stessa. TRIESTE - Si muove in elicottero o con la Bentley, porta occhiali Cartier, parla di geopolitica e di economia come il manager di una multinazionale e, da un buon padre di famiglia, ha mandato i figli a studiare negli Usa. È il colombiano, 68 anni, che nella lista dei ricercati dall'figura comeArrestato in una operazione della Dda coordinata dalla Procura di Trieste nel 2022,. La magistratura di Trieste però, in una nota del procuratore Antonio De Nicolo, precisa di aver chiesto più volte l'estradizione di "Angel" per il tramite del ministro dell'Interno senza però ricevere risposta dalle autorità giudiziarie colombiane. E quindi la decorrenza del termine di custodia non sarebbe dipesa da un errore imputabile alla Procura stessa.

Il comunicato precisa anche che è stata la Procura triestina a chiedere al Gip «tempestivamente e di propria iniziativa (senza dunque attendere alcuna istanza difensiva, in ossequio ai principi costituzionali che governano il diritto alla libertà personale) la cessazione della custodia cautelare», il 6 settembre, cioè dopo un anno del termine cautelare di fase. Una «doverosa scarcerazione» che comunque non impedisce all'indagato «di presentarsi nel nostro Paese e di rendere dichiarazioni collaborative, come parrebbe essere intenzionato a fare stando alle asserzioni dei suoi difensori apparse sulla stampa». Il legale di Quiroz, Alessandro Tirelli, sottolinea del resto che il narcotrafficante «intende continuare nel suo atteggiamento collaborativo con la Procura».