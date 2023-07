Costrette a prostituirsi in strada dopo finti casting per ballerine: arrestato un 48enne

TRIESTE - Adescava ragazze dalla Russia e dall’Ucraina organizzando finti casting per scoprire nuove ballerine e soubrette. Una volta giunte in Italia le avviava a una dura vita da strada, costringendole a prostituirsi. Finché qualcuna trova il coraggio per denunciare il suo aguzzino, un 48enne albanese, che riusciva in tempo a sparire con tutte le sue promesse di una vita da star. A distanza di tempo, l’uomo è stato fermato dai carabinieri di Villa Opicina per un controllo, mentre si trova al bivio di Miramare.

I militari hanno scoperto che era ricercato per un mandato di cattura emesso dalla Procura di Bologna. Infatti, l’uomo deve scontare 3 anni e 4 mesi per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, fatti commessi a Bologna nel 2004. Così i Carabinieri di Villa Opicina lo hanno arrestato e portato al carcere del Coroneo.