Coronavirus, Niccolò allo Spallanzani, in Francia il primo morto in Europa

Coronavirus, Niccolò sta bene ed è atterrato alle 7.38 nella base di Pratica di Mare. Il Boeing KC767 dell’Aeronautica militare ha riportato in Italia lo studente di 17 anni di Grado bloccato a Wuhan a causa della febbre. Ad attenderlo sulla pista dell’aeroporto, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Non c'erano invece i genitori che lo hanno atteso allo Spallanzani, dove il ragazzo è stato portato in ambulanza partendo dallo scalo sul litorale poco dopo le 9.

«Le condizioni di Niccolò - si è poi appreso a mezzogiorno - sono buone, presenta una febbricola e non manifesta altra sintomatologia. Appare sereno e di ottimo umore». In serata si sapranno i risultati del tampone naso-faringeo.

Così il bollettino medico dell'Istituto Spallanzani. «Sono stati valutati, ad oggi, presso la nostra accettazione 68 pazienti sottoposti al test per la ricerca del nuovo coronavirus». «Di questi, 59, risultati negativi al test, sono stati dimessi. Dieci pazienti sono tutt'ora ricoverati: 3 sono casi confermati (la coppia cinese attualmente in terapia intensiva ed il giovane proveniente dal sito della Cecchignola), 6 sono pazienti sottoposti a test per la ricerca del nuovo coronavirus in attesa di risultato Un solo paziente rimane comunque ricoverato per altri motivi clinici».

Europa

Intanto, dopo il primo malato in Africa di ieri, si registra il primo morto in Europa: si tratta di un turista cinese di 80 anni che si trovava in Francia. Era originario della provincia dell'Hubei, la più colpita dall'epidemia. Era arrivato il 16 gennaio ed è stato ricoverato il 25 all'ospedale Bichat di Parigi, ha reso noto la ministra Buzyn, ricordando che lo stato di salute del turista «si era rapidamente deteriorato, da molti giorni era in uno stato critico nel reparto di rianimazione». Si tratta, ha sottolineato la ministra , «del primo decesso per il coronavirus fuori dall'Asia, del primo in Europa». Anche la figlia dell'uomo è stata contagiata dal coronavirus Covid-19 ed è stata ricoverata a Bichat, ma «il suo stato di salute non preoccupa più e potrebbe essere presto dimessa», ha precisato Buzyn. In totale, ha ricordato la ministra, vi sono stati undici casi confermati in Francia. Al momento uno è deceduto, quattro sono stati dimessi dopo essere guariti e altri sei rimangono ricoverati ma il loro stato non desta preoccupazione.

Mondo

Inoltre ci sono altri 67 casi di contagio da coronavirus accertati sulla nave da crociera Diamond Princess, ferma nella baia di Yokohama, in Giappone: agli aggiornamenti quotidiani forniti dal ministro della Salute nipponico Katsunobu Kato, si aggiunge anche quello delle autorità sanitarie metropolitane di Tokyo, secondo cui ci sono nella capitale altri 8 casi accertati di infezione. I 67 casi annunciati oggi portano il numero di contagiati sulla Diamond Princess, la nave a quota 285. tutto il Giappone, secondo un conteggio dei media, i casi complessivi, considerando gli ultimi 8 di Tokyo, salgono a 52. Il Sol Levante, fuori dalla Cina, è il Paese con il maggior numero di contagi includendo quelli della nave da crociera, pari a 337.

Il ritorno di Niccolò

A bordo del velivolo anche il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri, assieme a medici ed infermieri, che conferma le buone condizioni di Niccolò: "Lo studente non ha alcun sintomo, nemmeno la febbre - dice Sileni - ha già fatto i tamponi e in tarda mattinata avremo i risultati".

Appena atterrato il Boeing dell’Aeronautica, il ministro degli Esteri ha chiamato la mamma di Niccolò: "L’ho sentita al telefono per avvisarla che il figlio era arrivato e che sta bene. Con questo volo, è terminata l’evacuazione dalla Cina dei nostri connazionali che hanno chiesto di rientrare in Italia - ha concluso il ministro - faccio gli auguri a Niccolò e alla sua famiglia con cui lo Stato aveva preso l’impegno di riportarlo a casa".

Pronta dalle 7 davanti all'aeroporto di Pratica di Mare a Pomezia anche la colonna mobile con la polizia stradale di Albano e i mezzi sanitari dei vigili del fuoco. Che sono stati chiamati per scortare l'ambulanza con il ragazzino di Grado giunto in aereo militare dalla Cina a Pratica di Mare , per essere trasportato allo Spallanzani, stamattina.





Risultato negativo al Coronavirus e a tutti i controlli prima dell’imbarco, lo studente friulano ha viaggiato in isolamento, protetto in una struttura cosiddetta di “alto biocontenimento” con l’assistenza dei medici della forza armata azzurra. Si tratta di una speciale barella protetta da un involucro di Pvc con potenti filtri che impediscono il passaggio di particelle potenzialmente infette e che permette l'osservazione e il trattamento del paziente. Un protocollo collaudato da anni con successo dal 14esimo stormo dall’Aeronautica e gestito dalla sua equipe medica. Niccolò sta bene e dopo circa 13 ore di volo e è stato trasferito all’ospedale Spallanzani dove trascorrerà la quarantena. Il terzo tentativo di rientrare a casa è finalmente andato a buon fine.

Il giovane friulano era stato costretto a rimanere a Wuhan per due volte a causa della febbre a intermittenza che gli aveva impedito di salire sui due voli che il 5 e il 9 febbraio avevano riportato a Roma 64 italiani, poi trasferiti alla Cecchignola per la quarantena. Il Boeing che lo ha trasferito in Italia era partito da Pratica di Mare alle 5,45 di ieri, dopo che le autorità cinesi avevano dato il via libera alla procedura per la sua evacuazione. Il ragazzo si trovava a Wuhan, città focolaio dell’epidemia, per un programma interculturale di alcuni mesi.

Le procedure

Il giovane è stato sottoposto ad ulteriori controlli prima di lasciare in ambulanza l'aeroporto di Pratica di Mare. L'isolamento, sempre da protocollo, proseguirà anche durante il suo imminente trasferimento in ospedale con una speciale autoambulanza.

In Italia

Nell'ambito delle attività messe in campo per fronteggiare l'emergenza Coronavirus sul territorio nazionale, prosegue la sorveglianza sanitaria dei passeggeri provenienti dall'estero in tutti gli aeroporti italiani. Medici e volontari di protezione civile sono impegnati nei controlli sanitari dei passeggeri in arrivo negli scali aeroportuali. Il sistema di monitoraggio prevede l'impiego di team misti composti da personale medico dell'Ufficio di sanità marittima aerea e di frontiera - USMAF - e da volontari delle organizzazioni nazionali e regionali di protezione civile e della Croce Rossa Italiana, con il supporto dei presidi medici aeroportuali. La temperatura corporea viene rilevata da termometri laser e dove presenti da termoscanner. Nella sola giornata di ieri sono stati sottoposti al rilevamento della temperatura corporea 168.750 passeggeri garantendo la sorveglianza sanitaria su un totale di 1.377 voli in arrivo. Per nessuno dei passeggeri monitorati si è resa necessaria l'applicazione del protocollo sanitario, definito dal Ministero della Salute, e previsto in caso di sospetto coronavirus. I controlli sanitari sui passeggeri che atterrano negli aeroporti italiani, come previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, hanno preso il via dal 5 febbraio e interessano tutti i voli internazionali in arrivo. Dall'inizio delle attività sono stati monitorati 10.425 voli e 1.205.989 passeggeri.

Il Belgio e il servizio postale

Il servizio postale belga ha sospeso l'invio di pacchi e lettere in Cina. Lo ha annunciato oggi il servizio postale Bpost, spiegando che la misura è dovuta al fatto che sempre più linee aeree hanno cancellato i loro collegamenti con la Cina. «Chiediamo ai nostri clienti di non consegnare più pacchi e lettere per la Cina negli uffici postali», si legge in un messaggio postato sul sito. Analoghe decisioni sono state prese nei giorni scorsi da altri servizi postali europei, fra cui in Germania, Svezia, Spagna, Danimarca, Serbia e Grecia.

