Con l'auto oltrepassa il confine e si fionda in stazione, volando tra i binari

GORIZIA - Una donna slovena in stato confusionale arriva in Italia e con l'auto entra in stazione a Gorizia, volando tra.... i binari. Poco dopo l’una di ieri notte, 23 aprile, la Polizia Ferroviaria dello scalo isontino è stata allertata per la presenza di un autoveicolo che era entrato da uno dei varchi adibiti al transito dei mezzi delle Ferrovie, salvo poi finire nei binari, in prossimità di un piano di carico vicino all’ex spogliatoio del personale.

Subito sono stati attivati i soccorsi. Sul posto sono arrivati il coordinatore delle Volanti della Questura di Gorizia e una pattuglia della Polizia Stradale, un’ambulanza del 118 e i mezzi del locale Comando dei Vigili del Fuoco. Alla guida dell’auto, con targa slovena, c'era una donna di 65 anni in stato confusionale, rimasta fortunatamente incolume nell’incidente. Mentre i Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato trasportandolo nel piazzale interno e il personale sanitario ha portato la donna al Pronto Soccorso, la Polizia di Gorizia è riuscita a rintracciare, grazie alla collaborazione dei colleghi sloveni di Nova Gorica, i parenti dell’infortunata. L’auto incidentata è stata posta in custodia dalla Polizia Ferroviaria di Gorizia che ha trattenuto le chiavi e i documenti del veicolo, in attesa di valutare le eventuali sanzioni da applicare.

L’incidente, fortunatamente, si è verificato in una zona non interessata dal passaggio dei treni o dei mezzi di movimentazione interna, coinvolgendo un binario in fase di riallestimento e distante da quelli di normale circolazione, evitando conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.