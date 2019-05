Sorpreso nel sonno nell'auto-casa: catturato pericoloso latitante

PORDENONE - Arrestato all'alba il latitante Lorenzo Kari, 55 anni, dagli uomini di quadra Mobile della Questura di Pordenone con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo “S.C.O” della Polizia di Stato. L'uomo, originario della provincia di Udine, è stato sorpreso nel sonno, mentre dormiva nella propria autovettura divenuta ormai la sua casa, nascosta tra i filari di un vigneto tra le province di Pordenone e Treviso, così da essere pronto a darsi alla fuga in caso di arrivo delle forze dell’ordine.



L’uomo si era dato alla latitanza rendendosi irreperibile dal mese di agosto 2017 quando a carico dello stesso la Procura di Pordenone aveva emesso l’ordine di cattura per la condanna a 10 anni, 10 mesi e 2 giorni di reclusione per una lunga scia di reati, quali rapine, furti aggravati, maltrattamenti verso familiari e conviventi, lesioni, commessi in Friuli e Veneto. Nella sua lunga carriera criminale l’uomo ha accumulato 12 sentenze definitive di condanna.

