di Vittorino Bernardi

VICENZA - È entrato in carcere a Vicenza il pregiudicato Mario Cerri, maladense di 37 anni, disoccupato. I carabinieri di Piovene Rocchette hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso da tribunale nei confronti di un soggetto noto in provincia cometra agosto 2009 e agosto 2015 ha collezionato una serie di condanne per reati commessi tra Schio e Vicenza: furto, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Dietro le sbarre dovrà scontare una pena di 3 anni e 9 mesi.