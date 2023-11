Roiano. Sferra un calcio al vetro di una porta, si ferisce gravemente: 30enne muore in ospedale

ROIANO (TRIESTE) - Sferra un calcio al vetro della porta che va in frantumi, muore in ospedale per le ferite. Questa notte, 27 novembre, un uomo di 30 anni di Roiano è morto a seguito di un incidente avvenuto in casa, come riferiscono i quotidiani locali.

A quanto si apprende l'uomo avrebbe sferrato un calcio a un vetro che andando in frantumi lo ha ferito. Sul posto polizia e 118. Il personale sanitario ha provato a rianimare il 30enne, poi la corsa all'ospedale di Cattinara ma le sue condizioni erano troppo gravi. Ancora da chiarire la dinamica.