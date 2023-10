Calcio, campo impraticabile: la Triestina posticipa il rientro al Rocco

TRIESTE - Campo impraticabile, la Triestina posticipa il rientro al Rocco.

L'Unione sportiva Triestina Calcio posticipa il rientro allo stadio Nereo Rocco al 20 ottobre. L'annuncio arriva dal presidente della società sportiva, Ben Rosenzweig. A causa dell'impraticabilità del campo da gioco, in queste settimane la Triestina sta disputando i match casalinghi negli impianti di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. «Abbiamo ricevuto comunicazione da Lega Pro che tecnicamente il manto erboso potrebbe essere agibile. Date però le fragilità evidenziate, l'eventuale spostamento di Triestina-Lumezzane a Fontanafredda appare una valida scelta prudenziale.

Secondo il presidente, «nell'ultimo mese non ci sono stati sufficiente trasparenza e senso di responsabilità nella gestione del problema del terreno del Rocco. Da ora esigiamo l'istituzione di un tavolo tecnico con convocazione obbligatoria ogni trenta giorni». Nel corso dell'estate lo stadio aveva ospitato la data zero del tour dei Maneskin. In un secondo momento, prima dell'inizio del campionato, il terreno era stato 'scoticato', ma erano emerse criticità. «Con azioni immediate dopo il concerto di quest'estate e con un investimento su un prato di alta qualità, tutte queste problematiche e preoccupazioni per il futuro non sarebbero mai esistite», conclude Rosenzweig.