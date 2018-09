â€‹Barcolana, in vendita a 20 euro il discusso manifesto di Marina Abramovic

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il discusso manifesto della cinquantesima edizione della Barcolana di Trieste, in programma dal 5 al 14 ottobre, al centro di una polemica sollevata dal vicesindaco Paolo Polidori, sarà disponibile per l'acquisto. L'immagine ritratta sul poster mostra l'artistasventolare una bandiera con la scritta We're all in the same boat, siamo tutti sulla stessa barca, famoso proverbio che qui acquisisce molteplici interpretazioni, prima di tutto quella sui flussi migratori.La Abramovic preferisce quella più alta: l'umanità si trova su una piccola barchetta alla deriva in un infinito mare nero, un puntino blu nell'oceano dello Spazio. Il poster sarà disponibile online dalla prossima settimana e al Villaggio Barcolana a partire dal 6 ottobre, al prezzo di 20 euro. Gli armatori, invece, lo riceveranno in omaggio iscrivendosi alla manifestazione.