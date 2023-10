Alla Barcolana di Trieste anche Lady Google, Wendy Schmidt riconsegna le coppe che ha vinto lo scorso anno. Tutto è pronto per la sfida

TRIESTE - Lady Google riporta le coppe della Barcolana a Trieste e apre la sfida. Wendy Schmidt, meglio nota come «Lady Google» perché ex moglie di uno dei fondatori della piattaforma, è tornata oggi, 7 ottobre, a Trieste dopo aver vinto la regata Barcolana lo scorso anno, per consegnare, come da tradizione, le due coppe vinte lo scorso anno e che vengono rimesse in palio per l'edizione Barcolana 55 che si terrà domani, 8 ottobre. «C'è questa particolarità del coinvolgimento di massa da parte della comunità. Non c'è nulla di simile al mondo. Tutti qua sono coinvolti nello spettacolo. Questo mi fa capire quanto per tutti sia prezioso quello che abbiamo qua: questo golfo bellissimo, le risorse del mare e come proteggere il suo futuro. Mi fa anche capire come tutti vogliano essere parte e vedano le connessioni tra l'essere umano e il mare», ha detto. Wendy Schmidt ha sottolineato come la vela possa avere un ruolo nella difesa del mare: «Possiamo pensare ai materiali, l'energia e non lasciare rifiuti in mare», dunque «essere parte della soluzione e non del problema.

La vittoria di Lady Google

La timoniera aveva vinto lo scorso anno non soltanto la regata ma anche il Trofeo Generale Women in sailing messo in palio da Assicurazioni Generali, per la prima donna vincitrice della competizione con la barca Deep Blu. Oggi la riconsegna è stata fatta nel corso di una breve cerimonia in piazza Unità d'Italia alla quale era presente anche il patron di Barcolana, Mitja Gialuz. Simone Bemporad, direttore della Comunicazione del Gruppo Generali, ha sottolineato che la «diffusione della cultura dello sport partecipato, della diversità, equità e inclusione: questo l'impegno di Generali condiviso con Barcolana, di cui il Trofeo Generali Women in Sailing è espressione. Dopo Wendy Schmidt, vincitrice nel 2022, l'auspicio è che il Trofeo dedicato a equipaggi misti con una donna in posizione di leadership sigli una nuova competizione partecipata e avvincente. Buon vento a tutti».