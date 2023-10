TRIESTE - Nove chef per 12 stelle (più una stella verde), un menù con nove eccezionali assaggi con materie prime che vengono dal mare e sono a basso impatto ambientale, prodotti - e pesce in particolare - a filiera corta: sono gli ingredienti chiave della nona edizione della "Barcolana Sea Chef" presented by Prosecco DOC, l'evento in programma oggi, a partire dalle 20, quest'anno al Castello di San Giusto. Ideata nel 2014, la Barcolana Sea Chef è l'evento che unisce vela e alta cucina, chef stellati e passione per la vela.



LA SQUADRA

Se il massimo riserbo è tenuto sui piatti, gli chef sono stati annunciati rigorosamente in ordine di stelle: Bobo Cerea (3 stelle Michelin, Ristorante Da Vittorio), Emanuele Scarello (2 stelle Michelin, Ristorante Agli Amici 1887) Matteo Metullio e Davide De Pra (2 stelle Michelin, Harry's Piccolo), Pino Cuttaia (2 stelle, La Madia), Caterina Ceraudo (1 stella Michelin e una Stella verde, Il Dattilo), Marianna Vitale (1 stella, Il Sud), Toma Kavi (1 stella, Zemono) cui si aggiungono come da tradizione il maestro di cerimonie Franco Favaretto, del Baccalàdivino, e il pastry chef, vincitore del Discovery Gem Award, Gianluca Fusto. «Sarà un appuntamento eccezionale, che ancora una volta porta a Trieste l'alta cucina e la unisce alla vela - ha dichiarato il Presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz - siamo impazienti di avere gli chef a Trieste per dare valore alla filiera sostenibile, visibilità alla Barcolana in un segmento di mercato interessante per i nostri partner e con l'obiettivo di amplificare l'immagine del nostro territorio». La presenza di così tanti chef d'eccellenza è una cosa rara: «Ciò che mette assieme questi grandi personaggi dell'alta cucina prosegue Gialuz - è lo spirito di Barcolana, e la passione con la quale, prima di ritrovarsi tra i fornelli, gli chef regateranno al mattino in Golfo». Accanto ai nove piatti "firmati", ulteriori partner d'eccezione: la serata avrà come protagonisti Consorzio Tutela Prosecco DOC, Villa Russiz, Illycaffè, Dolomia e Tosolini, oltre alla musica del "Duo Tony e Katy". Nuova anche la location dell'evento, in programma - grazie al supporto del Comune di Trieste - al Castello di San Giusto nei saloni della ex "Bottega del Vino". Grazie alla nuova location sarà possibile ospitare 180 persone. «Barcolana Sea Chef - ha dichiarato Matteo Metullio, che con Davide De Pra è lo chef chiamato a giocare in casa - è il progetto nato da un'idea di Emanuele Scarello e avendoci preso parte fin dalla prima edizione non solo da ospiti ma anche da organizzatori è bello vedere come, negli anni, sia diventato un appuntamento fisso e atteso da tutti».



EVENTI

Atteso anche il ritorno della Fanfara della Marina Militare che ritornerà a Trieste il 7 ottobre in piazza dell'Unità d'Italia che assieme alle Rive saranno il cuore del Villaggio Barcolana con gli spazi espositivi, attività dedicate al pubblico e l'Infopoint. Si chiama, invece, Barcolana Crew il progetto ideato più di un anno fa per raggiungere l'obiettivo di oggi: quello di avere il più grande equipaggio del mondo a promuovere la regata: il fotografo Carlo Borlenghi aveva realizzato, nella scorsa edizione, oltre 1.200 ritratti di persone (velisti, pubblico a terra, regatanti, organizzatori) che hanno partecipato alla regata. Dallo scorso 25 settembre, 800 immagini sono affisse in città tra poster e pubblicità sui bus mentre oltre 250 manifesti sono presenti nelle vetrine di negozi e ristoranti che aderiscono. Sarà ancora possibile entrare a far parte dell'equipaggio di Barcolana Crew perché Borlenghi scatterà ritratti anche nelle giornate del 6 e 7 ottobre con l'obiettivo di raggiungere il numero simbolico di 2mila immagini.