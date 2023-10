Oggi è il giorno della Barcolana: vele nel golfo di Trieste, una folla per assistere alla regata

TRIESTE - Trieste ha accolto ieri tutti gli equipaggi di Barcolana - alle 17 erano 1765 - e si prepara alla grande regata di oggi.

L'appuntamento è per oggi alle 10.30 con previsioni di vento molto leggero.

Ieri il vento è invece completamente mancato, e le regate non si sono tenute. La Barcolana Classic Trofeo SIAD si è concentrata sulla sfilata nel Bacino San Giusto: grande spettacolo e applausi da terra per i 107 scafi iscritti, dagli affascinanti scafi nati dal genio del progettista triestino Sciarrelli ad alcune tra le più antiche imbarcazioni del Golfo, fino ai più recenti IOR e alle «Spirit of Tradition». Mentre in acqua sfilavano le barche, a terra si è esibita la Fanfara della Marina Militare per omaggiare ieri i cent'anni della Capitaneria di Porto di Trieste. La Marina Militare ieri al Museo Revoltella ha presentato il calendario 2024 con le immagini del fotografo Massimo Sestini.

Dopo tanto navigare, in condizioni meteo di vento leggero, la flotta centro adriatica e quella slovena hanno raggiunto Trieste. Si sono concluse infatti sempre ieri le due regate di avvicinamento, le «Go to Barcolana»: quella partita dalla Slovenia è stata vinta nella classifica Open da Maxi Jena, seguita dal TP52 Generali e da Taia 2 & White Goose terzo, mentre la categoria 30 piedi ha visto vincitore Rusalka. La vigilia di Barcolana, come da tradizione, si è chiusa in mare con la Barcolana By Night Snam Cup.