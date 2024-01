Alessandro Borghese con i suoi "4 Ristoranti" sbarca a Gorizia: gara a base di gulash, gnocchi de susini, strudel e la famosa rosa

GORIZIA - Una pittoresca città nel nord-est dell'Italia, un tempo meta prediletta della borghesia asburgica: è Gorizia la sesta tappa di questo ciclo di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Nell'episodio di domani,, 21 gennaio, su Sky e in streaming su Now, il van di chef Alessandro Borghese si muoverà in un crocevia di culture differenti, attraverso un'enigmatica città di confine tutta da scoprire. Gorizia è custode di una storia ricca e di un passato travagliato. Le influenze slave, slovene e austroungariche emergono nell'architettura, nella cultura e soprattutto nella gastronomia di una città che per molti sembra essere ancora alla ricerca di una vera identità. Denominata la Nizza Austriaca in passato, oggi cela la sua bellezza anche in un carattere variegato e difficile da definire. Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, emergerà la sua attuale proposta culinaria che, non a caso, rispecchia esattamente questo melting pot. Oltre al gulash, lo spezzatino più famoso al mondo, spiccano gli gnocchi de susini, l'onnipresente strudel e la rosa di Gorizia, bella come il fiore ma decisamente più saporita. Qua c'è chi segue fedelmente la tradizione rendendo omaggio a una cucina povera e contadina e chi trasforma i piatti del territorio in qualcosa di più leggero e sfizioso. Ma chi saprà raccontare meglio i sapori di una terra così ricca e diversificata? Tra locali moderni e trattorie antiche, chef Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante di Gorizia e i suoi confini.

I locali in gara

I quattro locali in gara sono Hosteria con cucina - La Cantinetta di Mauro, Trattoria Al Piron di Antonella, Ristorante Rosenbar di Michela e Atmosfere La Sitüa di Stefano. Ciascun concorrente invita nel proprio locale i tre sfidanti accompagnati da chef Borghese, che non rinuncia a una scrupolosa ispezione in cucina per assicurarsi che gli elevati standard di pulizia e ordine vengano rispettati.