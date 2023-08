Programmi tv 2023, quando iniziano? Al via Pomeriggio 5, Belve, X-Factor e Quattro Ristoranti: il calendario di settembre (da Rai a Mediaset e da La7 a Sky)

Mancano pochi giorni alla partenza dei palinsesti televisivi 2023-2024. Tra migrazioni, addii e conferme dei conduttori le reti si sfideranno a colpi di talk show, reality e fiction. Sono tantissimi i programmi al pit stop pronti a partire da settembre per Mediaset, Rai, La7 e anche Sky. Tra i ritorni di show come Bake Off e Grande fratello ci saranno anche grandi novità come La volta Buona o Fake News - eramente falso. ediamo dunque insieme il calendario teleisio di settembre 2023.

Calendario programmi tv settembre

Il 2 settembre tornerà C'è Ciccia su Food network è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, tivùsat Canale 53.

Inoltre partirà in prima serata Il Dottor Alì, serie t in onda su real Time.

Domenica 3 settembre

Il 3 settembre tornerà con taccuino alla mano anche Alessandro Borghese con il suo Quattro Ristoranti. Una avventura in giro per l'Italia guidata dallo chef: quattro ristoranti, che si trovano nella stessa zona, vengono messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore. Lo spettacolo continuerà a essere mandato in onda su Sky Uno.

Lunedì 4 settembre

Myrta Merlino anticipa lo "sfidante" Alberto Matano. Lunedì 4 settembre inizierà Pomeriggio 5 con al timone la nuova conduttrice "strappata" a La7 che ha preso il posto di Barbara D'Urso. Il fischio d'inizio è fissato per il 4 settembre alle 16.55 su canale 5 e per questo atteso debutto Mediaset ha deciso di facilitare un po' le cose alla conduttrice eitanto alla giornalista lo scontro diretto con La Vita In Diretta.

Sempre il 4 comincerà tornerà anche Caduta Libera, game show su Canale 5 che si sfiderà poi più aanti con Reazione a Catena.

Inoltre cominceranno in prima serata anche 100% Italia, game show di Tv8, Presa diretta su Rai3, Quarta Repubblica su rete4, Ricette d'Italia su Real Time.

Martedì 5 settembre

Debutto per Bianca Berlinguer su rete 4. A partire da martedì 5 settembre va in onda su Rete 4 il suo nuovo programma, ancora senza titolo, sul modello di Cartabianca, il format che ha dovuto lasciare il nome di proprietà della Rai. La7 risponde con DiMartedì e Real Time con Primo appuntamento.

Mercoledì 6 settembre

In prima serata su rete 4 torna Fuori dal Coro, talk condotto da Mario Giordano che torna sul piccolo schermo con il programma di attualità e approfondimento che dà voce alle opinioni più controcorrente e "fuori dal coro".

Giovedì 7 settembre

Il 7 settembre torneranno anche altri due talk: parliamo di Dritto e Rovescio (l'approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l'attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti) su Rete 4 e Piazza Pulita su La7 con Corrado Formigli.

Venerdì 8 settembre

Su real Time tornano la sfide tra pasticceri più talentuosi d'Italia. L’undicesima stagione di Bake Off Italia torna ufficialmente sul piccolo schermo l’8 settembre su Real Time. I telespettatori appassionati del longevo programma culinario dovranno dunque attendere solo un paio di settimane. A darne l’annuncio è stata la pagina ufficiale di Warner Bros Discovery Italia, che ha anche confermato la presenza alla conduzione di Benedetta Parodi, e dei giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Sabato 9 settembre e Domenica 11 settembre

Sabato 9 settembre riaprono anche le porte del salotto di Silvia Toffanin. Verissimo, il rotocalco di Canale 5 è pronto a tornare con tantissimi ospiti. Domenica 11 settembre su rai1 torna Affari Tuoi.

Lunedì 11 settembre

Giornata con il botto per la Rai che mette in campo molti programmi lunedì 11 settembre. saranno UnoMattina, Storie Italiane, È sempre mezzoggiorno e La vita in diretta tornano su Rai1. Inoltre ci sarà il debutto del nuoo programma condotto da Caterina Balivo, La volta buona che andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16 su Rai1. Su Rai2 inizeranno invece: Radio2 Social Club, I fatti Vostri, Ore 14, BellaMà e Fake news. Rai3 manderà in onda Agorà, ReStart, Elisir e Quante storie. Per Canale 5 anche sarà una giornata di debutti importanti: tornano Forum, Uomini e Donne e Grande fratello. Su Nove ci sarà Don't forget the lyrics e Little Big Italy.

Ecco cosa inizia il 13 e 14 settembre

Su Rai3 il 13 settembre torna Chi l'ha visto? e su Canale 5 la fiction Maria Corleone. Il 14 su Sky andrà in onda la prima puntata di X-factor Italia.

Sabato 16 e Domenica 17

Su rai1 saranno 3 i programmi da palinsesto che prenderanno il via il 16 settembre: UnoMattina in famiglia, Linea Verde Life e La vita in diretta weekend. Domenica 17 invece su rai1 torna Linea Verde ma anche Domenica In e Da Noi a... ruota libera.

Martedì 19, venerdì 22 e sabato 23

Su Rai1 il 19 in prima serata ci sarà la serie tv Morgan detective Geniale. Venerdì 22 settembre sarà il turno di Tale e Quale show quiz condotto da Carlo Conti su Rai1. E su Canale 5 sabato 23 settembre andrà in onda la prima puntata di Tu si que vales.

Domenica 24 settembre

Sarà domenica 24 settembre la data d'inizio di Amici 23. la scuola del talent condotto da Maria de Filippi torna la domenica pomeriggio su canale 5 per selezionare i propri allievi di canto e ballo. In prima serata poi su rai1 andrà in onda la serie Cuori, Il Colleggio torna su Rai 2 e sempre su canale 5 ci sarà la prima puntata di Caduta Libera serale.

Lunedì 25 settembre e martedì 26 settembre

Su rai2 prima puntata de Il Mercante in Fiera e su rai1 andrà in onda in prima serata Imma Taratanni. Grande attesa anche per il ritorno martedì 26 di Belve su rai2, il talk di interviste condotto da Francesca Fagnani. E nello stesso giorno tornerà anche Striscia la Notizia su Canale 5.

30 settembre

Mercoledì 30 settembre su rai2 andrà in onda il datingshow Mi presento ai Tuoi e su Rai1 Reazione a Catena diventa serale