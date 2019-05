Tamponamento tra due Tir, carreggiate bloccate, chiusa la A4

di Marco Corazza

UDINE - Schianto tra Tir sull'autostrada A4 tra gli svincoli di Villesse e Palmanova. È chiuso dalle 16.30 circa il tratto autostradale che da Villesse porta allo snodo di Palmanova in direzione di Venezia. Sono due i Tir che si sono tamponati, bloccando le carreggiate e non pormettendo così agli altri utenti di passare. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Venezia o verso Udine, uscita obbligatoria a Villesse. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia autostradale, con il personale sanitario e i vigili del fuoco assieme al personale ausiliario di Autovie venete. Anche lo svincolo di immissione della A34 sulla A4, in direzione Venezia, è stato chiuso. Sul posto stanno intervenendo anche i soccorsi meccanici. Inevitabili le code.

© RIPRODUZIONE RISERVATA