Attendeva un cuore nuovo che non è mai arrivato: muore a 59 anni

TREVISO - (ef) Viveva nell'assoluta speranza del trapianto. Ma il cuore nuovo non è mai arrivato. Eè stato trovato sabato mattina privo di vita in casa. Inutile l'intervento dei medici che hanno potuto solamente constatare il decesso proprio per cause di natura cardiaca. Montebellunese, 59 anni, ma residente a Treviso, Pace dalla moglie Annalisa ha avuto un unico figlio (Matteo, 29 anni). Dopo il divorzio, ha conosciuto la compagna Paola. Nel febbraio del 2013 il primo infarto. Ma è sopravvissuto grazie a un miracoloso intervento dei medici del pronto soccorso. Dal 2014 al 2015 si sono susseguiti ricoveri, con delle ricadute che hanno peggiorato l'efficienza del cuore. A fine 2015 la decisione dei medici di inserire Virginio in lista per trapianto di cuore. Dal 2016 fino a giugno si