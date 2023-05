Violenza sessuale su due colf a Mogliano, rinviato a giudizio l'ex petroliere Giancarlo Miotto

MOGLIANO VENETO (TREVISO) - Violenza sessuale, rinviato a giudizio oggi, 4 maggio, l'imprenditore Giancarlo Miotto di 80 anni. L'accusa è di violenza sessuale nei confronti di due donne impiegate come sue collaboratrici domestiche nella sua abitazione. Le due hanno indicato Miotto affermando che lui le costringeva a subire in un ampio arco di tempo in più circostanze attenzioni di tipo sessuale. L'uomo si è finora sempre difeso definendo consensuali gli incontri. Quando fu denunciato, nel 2021, Miotto venne anche arrestato e uscì dal carcere dopo la concessione degli arresti domiciliari.