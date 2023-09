Vino. Avvio di un ramo d'azienda in provincia di Siena per Bottega spa di Godega di Sant'Urbano: buona la prima per la vendemmia a mano

GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO) - Avvio di un ramo d'azienda in provincia di Siena per Bottega, società vitivinicola e della distillazione di Godega Sant'Urbano, che ha aperto una nuova cantina a Castelnuovo Berardenga, territorio del Chianti classico. La struttura, che ha assunto il nome di «Cantina Bottega Castelnuovo Berardenga» e che ha registrato oggi, 20 settembre, la prima giornata di vendemmia rigorosamente a mano, dispone di una bottaia composta da contenitori in rovere di Slavonia ciascuno dei quali capace di contenere 25 ettolitri, per un volume complessivo di 800 ettolitri. La superficie della tenuta è pari a 13 ettari.