Dalla vecchia falegnameria abbandonata nasce qualcosa di golosissimo

VILLORBA (TREVISO) - Era una. E ora è tornata a vivere trasformandosi in unacon. L'operazione è stata tutta al femminile. Alla guida del locale Al Volo di via Piave a Lancenigo ci sono tre donne: le sorellee la madre Arcangela Sette. Una famiglia da sempre impegnata nella ristorazione. Sono anni che seguono ristoranti in varie località turistiche. Attualmente ne gestiscono uno anche all'interno del villaggio San Francesco di Caorle. A Villorba hanno fatto il loro capolavoro. «Abbiamo voluto impegnarci in un progetto stabile, non più stagionale, modificando il modo di lavorare e concentrandoci molto sulla qualità dei prodotti che ricerchiamo a chilometro zero spiega Alessia, 42 anni abitiamo nella zona di Villorba. Nel tempo ci siamo accorte che a Lancenigo mancava un locale del genere. Poi abbiamo