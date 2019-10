​Una birreria negli ex bagni pubblici. La svolta dopo decenni di abbandono

di Marco Agrusti

PORDENONE Bastano pochi dettagli, sussurrati più che annunciati, per passare dall'oblio alla rivoluzione. Gli ex bagni pubblici di viale Martelli stanno per rinascere sotto una veste completamente diversa. Merito dell'investimento privato che farà sorgere un bistrot legato al mondo della birra laddove oggi c'è solo un rudere. E anche i tempi non dovrebbero essere eterni: si parla di fine anno per i primi lavori di ristrutturazione, a cui dovrà seguire la vera e propria riconversione dei locali. La...