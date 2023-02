Scritte no vax giganti sulla facciata della scuola elementare di San Giuseppe a Treviso. Il sindaco Mario Conte: «Un danno enorme»

TREVISO - Scritte no vax sulla facciata della scuola elementare di San Giuseppe. Sono comparsi questa mattina, 17 febbraio, gli slogan del movimento contro i vaccini riportati a caratteri cubitali con la bomboletta spray rossa su una delle facciate della scuola elementare degli Azzoni in via Paludetti. «No vax uguale morte», questo recita la scitta. Sul posto la polizia locale per le verifiche del caso.

La scia degli imbrattamenti con gli slogan no vax

Una scritta che segue le altre numerose già comparse in città, ma che crea particolare sgomento per il luogo in cui è stata fatta, una scuola elementare. A commentare il gesto, il sindaco Mario Conte: «E' un danno enorme. E' stata imbrattata tutta la scuola, e loro la chiamano protesta. Questa è follia, idiozia e scarsa predisposizione a vivere in una comunità».