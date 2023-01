Nuovo attacco no vax. Una "W" cerchiata di rosso è comparsa davanti alla sede della Cisl Treviso Belluno

TREVISO - Nuovo attacco firmato dai no vax a Treviso. Una "W" cerchiata è comparsa all'esterno della sede territoriale della Cisl di Treviso Belluno in via Cacciatori del Sile. Si tratta del simbolo del movimento no vax già autore di numerosi atti vandalici contro sedi istituzionali e sindacali che è stato tracciato da persone al momento ancora senza un'identità con vernice spray rossa. La scritta accanto al portone d’ingresso è stata scoperta questa mattina dagli operatori del sindacato guidato a livello territoriale da Massimiliano Paglini. Sul caso indaga la Digos, la Cisl annuncia che presenterà querela.

Scritte no vax sulla Cisl, la preoccupazione dei vertici

«Non è la prima volta che succede - commenta il segretario generale -, l’anno scorso era stata colpita la sede di Conegliano. In questo caso però è la sede principale ad essere toccata, e questo è un fatto che preoccupa molto. La Cisl, e il sindacato in generale, in questi anni è stato preso di mira dagli antivaccinisti e dai complottisti perché si è schierato senza indugi dalla parte della scienza e della medicina, dalla parte del buon senso e della responsabilità individuale e sociale. Ribadisco ancora una volta che non ci faremo intimidire da questi gesti vigliacchi, ma continueremo ad agire lunga la strada della ragione e del rispetto. Non esistono pandemie orchestrate dall’alto, ma dei folli che hanno perso il contatto con la realtà». «L’Italia è tra i Paesi con il più alto tasso di vaccinazioni al mondo. È proprio grazie all’atteggiamento responsabile della maggioranza dei cittadini e dei lavoratori che si è vaccinata - prosegue Paglini - e alla imponente campagna vaccinale promossa dai precedenti governi che si sono evitate ulteriori chiusure e un rimbalzo importante del PIL. Senza i vaccini la pandemia sarebbe stata devastante e avrebbe travolto del tutto il nostro sistema sanitario ed economico. D’ora in avanti, sarà fondamentale agire perché ignoranza e stupidità non prendano il sopravvento su ricerca, scienza e cultura».