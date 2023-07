Valentina Ferragni e il nuovo amore in vacanza a Forte dei Marmi. Ecco chi è Matteo, il castellano che ha stregato la sorella di Chiara

FORTE DEI MARMI - Calda estate d'amore per Valentina Ferragni e il suo Matteo Napoletano. Il giovane di Castelfranco Veneto (ma residente a La Mirada - Los Angeles, California), è stato pizzicato in compagnia della sorella di Chiara Ferragni in vacanza a Forte dei Marmi. Insieme a loro anche il bulldog francese di Valentina, Pablo che è stato il protagonista di diverse storie Instagram che lo immortalavano intento a nuotare nel mare proprio tra le braccia del bel Matteo o mentre inseguiva la palla.

Nuovo amore per Valentina Ferragni, chi è Matteo Napoletano

Il castellano Matteo Napoletano ha 9 anni in meno di Valentina Ferragni e vive negli Stati Uniti per studiare alla "Biola University". Ma nonostante l'età più giovane, Matteo è meno social della Ferragni e le informazioni reperibili nei suoi profili sono veramente poche, l'account su Instagram è privato e conta poco più di 6.500 follower. A pubblicare qualche foto e video insieme, seppur riprese sempre a debita distanza per mantenere l'alone di mistero sul nuovo amore, è proprio Valentina che sembra finalmente nuovamente innamorata dopo la rottura con Luca Vezil che ha annunciato la nuova relazione con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e Miss Universo Italia, Virginia Stablum.

Dopo il Messico, la vacanza a Forte dei Marmi

Questa di Forte dei Marmi però, non è la prima vacanza che Valentina e Matteo si concedono. Erano già stati paparazzati la primavera scorsa in Messico. Poi il silenzio. Ora, qualche altro scatto insieme anche se la sensazione è quella che la Ferragni voglia proteggere e tenere questa relazione fuori dal gossip.

Dopotutto, luci della ribalta o meno, l'importante è che i due siano felici.