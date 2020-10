Andavano nel bosco a coltivare marijuana: denunciati due 19enni

VALDOBBIADENE - I carabinieri di Valdobbiadene hanno denunciato due 19enni del posto. Erano stati notati recarsi nel bosco a Valdo ma non per andare a funghi: infatti avevano piantato una coltivazione di marijuana a cui facevano spesso "visita" per controllarla e curarla: nel momento in cui stavano le piante stavano per fiorire i miltari sono intervenuti trovando 26 piante. Nelle abitazioni perquisite sono stati trovati 125 grammi, semi bilancini, manuali per la coltivazione. Ultimo aggiornamento: 13:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA