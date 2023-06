Tumore alla laringe: borsa di studio per il medico polacco che ha scelto di studiare a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO (TREVISO) - Dalla Polonia all’Italia per specializzarsi nel trattamento chirurgico delle neoplasie alla laringe. Il giovane medico polacco ha scelto l’ospedale di Vittorio Veneto e il suo reparto di otorinolaringoiatria, eccellenza veneta e nazionale per la cura del tumore alla laringe. Un percorso reso possibile da una borsa di studio, frutto di un progetto lanciato dall’associazione vittoriese “Amici della voce”, nata da un’idea dell’ex primario di otorinolaringoiatria Giuseppe Rizzotto, e sostenuta da Banca Prealpi SanBiagio. La borsa di studio di 10mila euro consentirà di coprire le spese di vitto e alloggio per un intero anno durante il quale il giovane medico polacco potrà dare corso alla sua specializzazione nel nosocomio di Costa.

Borsa di studio al medico polacco per studiare i tumori

«Grazie all’utilizzo di tecniche innovative e di strumenti tecnologici all’avanguardia, il nostro reparto costituisce un punto di riferimento per il trattamento di pazienti affetti da cancro alla laringe, arrivando ad effettuare ogni anno circa 300 interventi chirurgici – sottolinea il dottor Andy Bertolin, direttore dell’unità operativa di otorinolaringoiatria dell’ospedale di Vittorio Veneto - In un contesto come il nostro, la formazione didattica ricopre di fatto un ruolo di primaria importanza: la borsa di studio attivata dall’associazione “Amici della voce” e sostenuta da Banca Prealpi SanBiagio rappresenta quindi una preziosa opportunità che accogliamo con entusiasmo». L’associazione “Amici della voce” è una realtà impegnata nella promozione di attività di riabilitazione della voce in pazienti affetti da tumori di testa e collo: una missione resa possibile grazie al coinvolgimento attivo di tutto il personale del reparto, dai medici agli infermieri, dagli operatori socio-sanitari ai logopedisti, fino alla segreteria. Grande importanza viene attribuita, inoltre, a iniziative volte a valorizzare la ricerca scientifica e la formazione.

Gli obiettivi del progetto

«Siamo lieti di dare il nostro supporto a un’iniziativa che vuole premiare la passione e il desiderio di imparare di un giovane e promettente medico, che ha scelto di proseguire il proprio percorso di specializzazione in uno dei centri di eccellenza del nostro territorio: una scelta che, come comunità, non può che renderci orgogliosi – afferma Carlo Antiga, presidente di Banca Prealpi SanBiagio - Il progetto nasce con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della conoscenza di tecniche e procedure all’avanguardia che, come sempre in questo ambito, necessitano di essere condivise all’insegna di un principio universale qual è il diritto alla salute e all’accesso alle migliori cure».