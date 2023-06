Martina Navratilova, sconfitto il cancro: «Che sollievo!». L'ex numero 1 del tennis era stata colpita da due tumori

La leggenda del tennis Martina Navratilova ha annunciato di aver sconfitto il cancro. Su Twitter la 66enne ha scritto: «Dopo una giornata piena di test allo Sloan Kettering, ho avuto il via libera! Grazie a tutti i dottori, gli infermieri, i maghi dei protoni e delle radiazioni, ecc. Che sollievo!». Il tweet dell'ex tennista si chiude con due hashtag piuttosto emblematici: #byebyecancer e #f**kcancer ("ciao ciao cancro" e "vaffa***o cancro", ndr).

Martina Navratilova guarita dal tumore: «La sfida più difficile della mia vita, pensavo di vivere solo un anno»

Navratilova, lo scorso novembre, ha dovuto fare i conti con la diagnosi di due forme tumorali: uno aveva attaccato la gola, l'altro il seno, tra l'altro recidivo, a 13 anni di distanza. «Dopo la diagnosi sono stata in preda al panico più totale.

Mi è venuta in mente una lista di cose che volevo fare se avessi vissuto veramente solo un altro anno», ha rivelato in un'intervista, in cui ha ammesso che tra i suoi desideri c'era anche quella di un bambino, un'adozione con la moglie Julia Lemigova.

After a day full of tests at Sloan Kettering, I got the all clear! Thank you to all the doctors, nurses, proton and radiation magicians etc- what a relief:)#byebyecancer :) and yes, #fuckcancer !!!

— Martina Navratilova (@Martina) June 19, 2023